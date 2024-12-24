24 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Aralık Salı 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 35,24 (Alış) - 35,26 (Satış)
◼EURO: 36,64 (Alış) - 36,68 (Satış)
◼STERLİN: 44,01 (Alış) - 44,23 (Satış)
1 DOLAR = 35,26 TL
👉24 Aralık Salı 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.968,78₺
◼Gram altın satış: 2.969,27₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.843,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.945,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.716,00₺
◼Yarım altın satış: 9.889,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.402,00₺
◼Tam altın satış: 19.703,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 19.954,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.256,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.064,00₺
◼Ata altın satış: 20.216,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Aralık Salı günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.