💲DOLAR NE KADAR OLDU?

15 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Aralık Pazar 2024 Döviz Kuru...
15 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,91 (Alış) - 34,97 (Satış)
◼EURO: 36,70 (Alış) - 36,74 (Satış)
◼STERLİN: 43,93 (Alış) - 44,15 (Satış)
1 DOLAR = 34,97 TL
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👉15 Aralık Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.974,94₺
◼Gram altın satış: 2.975,32₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.893,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.950,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.817,00₺
◼Yarım altın satış: 9.900,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.573,00₺
◼Tam altın satış: 19.723,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.005,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.308,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.085,00₺
◼Ata altın satış: 20.238,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Aralık Pazar günü saat 07.22 itibarıyla alınmıştır.