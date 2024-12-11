11 ARALIK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Aralık Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
◼ABD Doları: 34,85 (Alış) - 34,87 (Satış)
◼EURO: 36,74 (Alış) - 36,78 (Satış)
◼STERLİN: 44,26 (Alış) - 44,48 (Satış)
1 DOLAR = 34,84 TL
👉11 Aralık Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.025,40₺
◼Gram altın satış: 3.026,89₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.941,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.010,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.912,00₺
◼Yarım altın satış: 10.020,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.763,00₺
◼Tam altın satış: 19.962,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.052,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.356,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.280,00₺
◼Ata altın satış: 20.483,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Aralık Çarşamba günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.