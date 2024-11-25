💲DOLAR NE KADAR OLDU?

25 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Kasım Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
25 KASIM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,49 (Alış) - 34,57 (Satış)
◼EURO: 36,15 (Alış) - 36,18 (Satış)
◼STERLİN: 43,37 (Alış) - 43,58 (Satış)
1 DOLAR = 34,57 TL
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👉25 Kasım Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.967,29₺
◼Gram altın satış: 2.967,73₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.033,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.104,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.066,00₺
◼Yarım altın satış: 10.208,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.071,00₺
◼Tam altın satış: 20.323,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.857,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.172,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.627,00₺
◼Ata altın satış: 20.850,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Kasım Pazartesi günü saat 07.24 itibarıyla alınmıştır.