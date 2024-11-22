22 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Kasım Cuma 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,50 (Alış) - 34,53 (Satış)
◼EURO: 36,15 (Alış) - 36,16 (Satış)
◼STERLİN: 43,25 (Alış) - 42,46 (Satış)
1 DOLAR = 34,53 TL
👉22 Kasım Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.980,74₺
◼Gram altın satış: 2.981,10₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.076,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.178,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.152,00₺
◼Yarım altın satış: 10.325,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.242,00₺
◼Tam altın satış: 20.587,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.544,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.854,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.803,00₺
◼Ata altın satış: 21.120,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Kasım Cuma günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.