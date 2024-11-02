2 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Kasım Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,30 (Alış) - 34,31 (Satış)
◼EURO: 37,16 (Alış) - 37,22 (Satış)
◼STERLİN: 44,14 (Alış) - 44,36 (Satış)
1 DOLAR = 34,31 TL
👉2 Kasım Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.017,88₺
◼Gram altın satış: 3.018,55₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.060,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.118,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.089,00₺
◼Yarım altın satış: 10.229,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.179,00₺
◼Tam altın satış: 20.387,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.769,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.083,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.707,00₺
◼Ata altın satış: 20.925,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Kasım Cumartesi günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.