💲DOLAR NE KADAR OLDU?

ALTIN VE DOLAR KURU 30 EKİM | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Ekim Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
30 EKİM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 34,27 (Alış) - 34,28 (Satış)
◼EURO: 37,09 (Alış) - 37,11 (Satış)
◼STERLİN: 44,53 (Alış) - 44,57 (Satış)
1 DOLAR = 34,28 TL
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👉30 Ekim Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.062,40₺
◼Gram altın satış: 3.062,96₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.147,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.215,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.263,00₺
◼Yarım altın satış: 10.424,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.527,00₺
◼Tam altın satış: 20.775,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.752,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.065,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 21.063,00₺
◼Ata altın satış: 21.317,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Ekim Çarşamba günü saat 07.40 itibarıyla alınmıştır.