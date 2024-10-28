Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 28 Ekim Pazartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

28 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ekim Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

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◼ABD Doları: 34,28 (Alış) - 34,29 (Satış)

◼EURO: 36,98 (Alış) - 37,00 (Satış)

◼STERLİN: 44,21 (Alış) - 44,43 (Satış)

1 DOLAR = 34,29 TL

👉28 Ekim Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.014,53₺

◼Gram altın satış: 3.015,10₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.086,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.134,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.140,00₺

◼Yarım altın satış: 10.262,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 20.280,00₺

◼Tam altın satış: 20.452,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.815,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 21.130,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.826,00₺

◼Ata altın satış: 20.991,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Ekim Pazartesi günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.