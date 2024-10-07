💲DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 7 Ekim Pazartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

ALTIN VE DOLAR KURU 7 EKİM | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Ekim Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

💰 CANLI - Güncel döviz hareketleri için tıklayın! (Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?)

ABD Doları: 34,25 (Alış) - 34,27 (Satış)

EURO: 37,62 (Alış) - 37,63 (Satış)

STERLİN: 44,87 (Alış) - 45,10 (Satış)

1 DOLAR = 34,25 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉7 Ekim Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.915,86₺

Gram altın satış: 2.916,23₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.972,00₺

Çeyrek altın satış: 5.020,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.914,00₺

Yarım altın satış: 10.035,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.829,00₺

Tam altın satış: 19.999,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.312,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.619,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.363,00₺

Ata altın satış: 20.523,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Ekim Pazartesi günü saat 07.27 itibarıyla alınmıştır.