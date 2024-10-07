💲DOLAR NE KADAR OLDU?

ALTIN VE DOLAR KURU 7 EKİM | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Ekim Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 34,25 (Alış) - 34,27 (Satış)
EURO: 37,62 (Alış) - 37,63 (Satış)
STERLİN: 44,87 (Alış) - 45,10 (Satış)
1 DOLAR = 34,25 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉7 Ekim Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.915,86₺
Gram altın satış: 2.916,23₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.972,00₺
Çeyrek altın satış: 5.020,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.914,00₺
Yarım altın satış: 10.035,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 19.829,00₺
Tam altın satış: 19.999,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 20.312,00₺
Cumhuriyet altını satış: 20.619,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 20.363,00₺
Ata altın satış: 20.523,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Ekim Pazartesi günü saat 07.27 itibarıyla alınmıştır.