Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 4 Ekim Cuma 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

4 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ekim Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 34,23 (Alış) - 34,24 (Satış)

EURO: 37,78 (Alış) - 37,80 (Satış)

STERLİN: 44,65 (Alış) - 44,87 (Satış)

1 DOLAR = 34,24 TL

👉4 Ekim Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.931,25₺

Gram altın satış: 2.931,66₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.001,00₺

Çeyrek altın satış: 5.062,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.971,00₺

Yarım altın satış: 10.119,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.942,00₺

Tam altın satış: 20.166,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.248,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.554,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.478,00₺

Ata altın satış: 20.695,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ekim Cuma günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.