19 EYLÜL 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Eylül Perşembe 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 34,02 (Alış) - 34,10 (Satış)
EURO: 37,87 (Alış) - 38,00 (Satış)
STERLİN: 44,90 (Alış) - 45,13 (Satış)
1 DOLAR = 34,10 TL
👉19 Eylül Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.810,29₺
Gram altın satış: 2.810,77₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.640,00₺
Çeyrek altın satış: 4.699,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.252,00₺
Yarım altın satış: 9.393,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.503,00₺
Tam altın satış: 18.720,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 19.021,00₺
Cumhuriyet altını satış: 19.309,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 18.996,00₺
Ata altın satış: 19.205,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Eylül Perşembe günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.