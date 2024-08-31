Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den skandal karar! Bu ilk vukuatı değil... 28 Şubat uygulaması
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den skandal karar! Bu ilk vukuatı değil... 28 Şubat uygulaması
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