23 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Ağustos Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 33,96 (Alış) - 33,96 (Satış)
EURO: 37,81 (Alış) - 37,84 (Satış)
STERLİN: 44,49 (Alış) - 44,72 (Satış)
1 DOLAR = 33, 94 TL
👉23 Ağustos Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.716,06₺
Gram altın satış: 2.716,55₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.503,00₺
Çeyrek altın satış: 4.573,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.033,00₺
Yarım altın satış: 9.138,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.039,00₺
Tam altın satış: 18.220,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 18.401,00₺
Cumhuriyet altını satış: 18.679,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 18.483,00₺
Ata altın satış: 18.695,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Ağustos Cuma günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.