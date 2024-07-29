29 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Temmuz Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,89 (Alış) - 32,99 (Satış)
EURO: 35,70 (Alış) - 35,81 (Satış)
STERLİN: 42,26 (Alış) - 42,48 (Satış)
1 DOLAR = 32,99 TL
👉29 Temmuz Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.539,57
Gram altın satış: 2.539,89
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.063,31
Çeyrek altın satış: 4.152,71
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.101,22
Yarım altın satış: 8.305,42
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.613,00₺
Tam altın satış: 16.796,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.253,23
Cumhuriyet altını satış: 16.560,05
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.950,01
Ata altın satış: 17.372,91
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Temmuz Pazartesi günü saat 09.20 itibarıyla alınmıştır.