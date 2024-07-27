Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 27 Temmuz Cumartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

27 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Temmuz Cumartesi 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,89 (Alış) - 32,99 (Satış)

EURO: 35,70 (Alış) - 35,81 (Satış)

STERLİN: 42,26 (Alış) - 42,48 (Satış)

1 DOLAR = 32,99 TL

👉27 Temmuz Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.528,11₺

Gram altın satış: 2.529,05₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.147,00₺

Çeyrek altın satış: 4.216,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.319,00₺

Yarım altın satış: 8.424,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.613,00₺

Tam altın satış: 16.796,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.013,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.270,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.972,00₺

Ata altın satış: 17.234,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Temmuz Cumartesi günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.