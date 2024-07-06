6 TEMMUZ 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Temmuz Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,65 (Alış) - 32,66 (Satış)
EURO: 36,32 (Alış) - 36,56 (Satış)
STERLİN: 41,46 (Alış) - 41,67 (Satış)
1 DOLAR = 32,66 TL
👉6 Temmuz Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.510,65₺
Gram altın satış: 2.511,53₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.049,00₺
Çeyrek altın satış: 4.132,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.122,00₺
Yarım altın satış: 8.256,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.220,00₺
Tam altın satış: 16.461,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.812,00₺
Cumhuriyet altını satış: 16.822,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.520,00₺
Ata altın satış: 16.890,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Temmuz Cumartesi günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.