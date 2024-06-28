Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 28 Haziran Cuma 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

28 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Haziran Cuma 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,88 (Alış) - 32,87 (Satış)

EURO: 35,13 (Alış) - 35,15 (Satış)

STERLİN: 41,10 (Alış) - 41,31 (Satış)

1 DOLAR = 32,87 TL

👉28 Haziran Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.455,43₺

Gram altın satış: 2.455,68₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.992,00₺

Çeyrek altın satış: 4.077,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.009,00₺

Yarım altın satış: 8.147,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.968,00₺

Tam altın satış: 16.245,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.625,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.635,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.288,00₺

Ata altın satış: 16.668,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Haziran Cuma günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.