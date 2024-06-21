Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Süper Loto sonuçları! (20 Haziran)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Süper Loto sonuçları! (20 Haziran)
Aspor Keşfet
Son Dakika
Mourinho'nun yeni prensi İtalya'dan! Mourinho'nun yeni prensi İtalya'dan! 00:30
F.Bahçe Morata transferinde gaza bastı! F.Bahçe Morata transferinde gaza bastı! 00:25
Kartal'a gençlik aşısı! Kartal'a gençlik aşısı! 00:19
Fırtına'da orta sahaya yeni aday! Fırtına'da orta sahaya yeni aday! 00:14
Beşiktaş'tan Tabakovic bombası! Beşiktaş'tan Tabakovic bombası! 00:10
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 2. gol! 00:09
Daha Eski
G.Saray'dan Xhaka bombası! G.Saray'dan Xhaka bombası! 00:08
G.Saray'da sıra Hojbjerg'de G.Saray'da sıra Hojbjerg'de 00:07
Batshuayi neden G.Saray'ı tercih etti? Batshuayi neden G.Saray'ı tercih etti? 00:06
G.Saray'dan yıldız oyuncu için dev teklif! G.Saray'dan yıldız oyuncu için dev teklif! 00:03
G.Saray'dan Batshuayi açıklaması! G.Saray'dan Batshuayi açıklaması! 00:03
Lazio'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Lazio'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 00:03
SON DAKİKA