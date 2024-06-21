21 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Haziran Cuma 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,82 (Alış) - 32,86 (Satış)
EURO: 35,18 (Alış) - 35,24 (Satış)
STERLİN: 41,23 (Alış) - 41,44 (Satış)
1 DOLAR = 32,86 TL
👉21 Haziran Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.491,75₺
Gram altın satış: 2.492,15₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.042,00₺
Çeyrek altın satış: 4.110,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.110,00₺
Yarım altın satış: 8.212,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.094,00₺
Tam altın satış: 16.374,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.450,00₺
Cumhuriyet altını satış: 16.700,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.519,00₺
Ata altın satış: 16.801,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Haziran Cuma günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.