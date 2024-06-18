18 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Haziran Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,78 (Alış) - 32,80 (Satış)
EURO: 35,14 (Alış) - 35,18 (Satış)
STERLİN: 40,72 (Alış) - 40,32 (Satış)
1 DOLAR = 32,80 TL
👉18 Haziran Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.452,58₺
Gram altın satış: 2.452,93₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.930,00₺
Çeyrek altın satış: 4.047,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.885,00₺
Yarım altın satış: 8.086,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.648,00₺
Tam altın satış: 16.123,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.139,00₺
Cumhuriyet altını satış: 16.383,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.060,00₺
Ata altın satış: 16.543,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Haziran Salı günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.