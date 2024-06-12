Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 12 Haziran Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

12 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Haziran Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,3430 (Alış) - 32,3579 (Satış)

EURO: 34,7750 (Alış) - 34,8383 (Satış)

STERLİN: 41,0363 (Alış) - 41,2420 (Satış)

1 DOLAR = 32,35 TL

👉12 Haziran Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.404,04

Gram altın satış: 2.404,44

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.920,00

Çeyrek altın satış: 3.980,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.865,00

Yarım altın satış: 7.953,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.609,00

Tam altın satış: 15.857,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.062,00

Cumhuriyet altını satış: 16.305,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.020,00

Ata altın satış: 16.270,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Haziran Çarşamba günü saat 06:41 itibarıyla alınmıştır.