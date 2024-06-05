Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 5 Haziran Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

5 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Haziran Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,6488 (Alış) - 32,6736 (Satış)

EURO: 35,5491 (Alış) - 35,6070 (Satış)

STERLİN: 41,1043 (Alış) - 41,3103 (Satış)

1 DOLAR = 32,67 TL

👉5 Haziran Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.450,40

Gram altın satış: 2.450,73

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.969,00

Çeyrek altın satış: 4.059,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.966,00

Yarım altın satış: 8.111,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.883,00

Tam altın satış: 16.172,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.140,00

Cumhuriyet altını satış: 16.384,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.226,00

Ata altın satış: 16.594,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Haziran Çarşamba günü saat 06.48 itibarıyla alınmıştır.