1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Mart Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,95 (Alış) - 31,98 (Satış)
EURO: 34,53 (Alış) - 34,68 (Satış)
STERLİN: 41,13 (Alış) - 41,33 (Satış)
1 DOLAR = 31,98 TL
👉23 Mart Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.225,29
Gram altın satış: 2.225,80
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.029,00
Çeyrek altın satış: 4.249,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.984,00
Yarım altın satış: 8.275,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.115,00
Tam altın satış: 16.773,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.381,00
Cumhuriyet altını satış: 16.629,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.481,00
Ata altın satış: 17.641,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Mart Cumartesi günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.