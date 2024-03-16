1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Mart Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,12 (Alış) - 32,13 (Satış)
EURO: 35,11 (Alış) - 35,12 (Satış)
STERLİN: 41,48 (Alış) - 41,69 (Satış)
1 DOLAR = 32,13 TL
👉16 Mart Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.226,56
Gram altın satış: 2.227,09
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.952,00
Çeyrek altın satış: 4.143,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.905,00
Yarım altın satış: 8.141,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.050,00
Tam altın satış: 16.525,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.139,00
Cumhuriyet altını satış: 16.383,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.677,00
Ata altın satış: 17.426,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Mart Cumartesi günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.