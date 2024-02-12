MEKANİK - Mekanik Filminin Konusu ne? Mekanik oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Mekanik filminin konusu gündemde yerini aldı. Mekanik ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Simon West'in oturduğu Mekanik filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Mekanik, ekranlardaki yerini almasıyla seyircilerden tam puan aldı. 2011 yapımı filmin başrollerinde Jason Statham, Ben Foster ve Tony Goldwyn'in rol aldığı ve başarılı oyuncuların en sevilen filmleri arasında gösterilen Mekanik, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mekanik filminin konusu ne? Mekanik oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar..

MEKANİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Mekanik; olası düşmanları yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan 'menajeri' Koca Harry'i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez.

Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry'nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar...

MEKANİK FİLMİNİN OYUNCULARI:

Jason Statham

Ben Foster

Tony Goldwyn

Donald Sutherland

Jeff Chase

Mini Anden

James Logan (II)

Christa Campbell