16 OCAK 2024 ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişikliği anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Gram, ��eyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Ocak Salı 2024 altın kuru...
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👉16 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Gram altın alış: 1.984,48₺
Gram altın satış: 1.984,75₺
Kuyumcu
Gram altın alış: 1.936,86₺
Gram altın satış: 2.028,42₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Çeyrek altın alış: 3.341,00₺
Çeyrek altın satış: 3.408,00₺
Kuyumcu
Çeyrek altın alış: 3.260,82₺
Çeyrek altın satış: 3.482,98₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Yarım altın alış: 6.683,00₺
Yarım altın satış: 6.775,00₺
Kuyumcu
Yarım altın alış: 6.522,61₺
Yarım altın satış: 6.924,05₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Tam altın alış: 13.325,00₺
Tam altın satış: 13.509,00₺
Kuyumcu
Tam altın alış: 13.005,20₺
Tam altın satış: 13.806,20₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Kapalıçarşı
Cumhuriyet altını alış: 13.846,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.868,00₺
Kuyumcu
Cumhuriyet altını alış: 13.513,70₺
Cumhuriyet altını satış: 14.156,74₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
Ata altın alış: 13.714,00₺
Ata altın satış: 13.942,00₺
Kuyumcu
Ata altın alış: 13.384,86₺
Ata altın satış: 14.248,72₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ocak Salı günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.