5 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Ocak Cuma 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 29,82 (Alış) - 29,85 (Satış)
EURO: 32,63 (Alış) - 32,66 (Satış)
STERLİN: 37,72 (Alış) - 37,91 (Satış)
1 DOLAR = 29,85 TL
👉5 Ocak Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.958,34₺
Gram altın satış: 1.958,61₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.335,00₺
Çeyrek altın satış: 3.371,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.670,00₺
Yarım altın satış: 6.752,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.299,00₺
Tam altın satış: 13.431,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.582,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.787,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.716,00₺
Ata altın satış: 13.859,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Ocak Cuma günü saat 13.21 itibarıyla alınmıştır.