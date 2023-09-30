30 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Eylül Cumartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,38 (Alış) - 27,39 Satış)
EURO: 28,95 (Alış) - 29,07 (Satış)
STERLİN: 33,30 (Alış) - 33,47 (Satış)
1 DOLAR = 27, 39 TL
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👉30 Eylül Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.627,29
Gram altın satış: 1.627,65
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.709,00
Çeyrek altın satış: 2.767,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.436,00
Yarım altın satış: 5.533,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.838,00
Tam altın satış: 11.021,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.204,00
Cumhuriyet altını satış: 11.373,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.121,00
Ata altın satış: 11.311,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Eylül Cumartesi günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.