29 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Eylül Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,41 (Alış) - 27,42 Satış)
EURO: 29,11 (Alış) - 29,13 (Satış)
STERLİN: 33,47 (Alış) - 33,64 (Satış)
1 DOLAR = 27, 42 TL
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👉29 Eylül Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.650,27
Gram altın satış: 1.650,52
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.745,00
Çeyrek altın satış: 2.779,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.507,00
Yarım altın satış: 5.557,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.979,00
Tam altın satış: 11.068,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.220,00
Cumhuriyet altını satış: 11.389,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.266,00
Ata altın satış: 11.360,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Eylül Cuma günü saat 12.43 itibarıyla alınmıştır.