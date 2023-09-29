Canlı Altın Ve Döviz Kuru Takibi!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Canlı Altın Ve Döviz Kuru Takibi!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe istedi G.Saray kapıyor! F.Bahçe istedi G.Saray kapıyor! 12:17
Fırtına'dan Bakasetas kararı! Maaşı... Fırtına'dan Bakasetas kararı! Maaşı... 11:24
F.Bahçe'den Jorginho bombası! F.Bahçe'den Jorginho bombası! 11:10
Kartal biletlerini kesti! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! Kartal biletlerini kesti! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 10:38
Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç! 09:19
Flaş F.Bahçe yorumu! "Tarihi fark olabilirdi" Flaş F.Bahçe yorumu! "Tarihi fark olabilirdi" 09:00
Daha Eski
Dünya devlerinden Cimbom'un yıldızına kanca! Dünya devlerinden Cimbom'un yıldızına kanca! 00:47
İşte Cimbom'un 6 maçlık kritik fikstürü! İşte Cimbom'un 6 maçlık kritik fikstürü! 23:52
Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! 23:52
Bjelica'dan futbolcularla toplantı! Bjelica'dan futbolcularla toplantı! 23:32
Erman Toroğlu: Arkadaşları Livakovic'e ayıp etti Erman Toroğlu: Arkadaşları Livakovic'e ayıp etti 23:11
Kartal: Artık bunları yasakladım! Kartal: Artık bunları yasakladım! 23:11
SON DAKİKA