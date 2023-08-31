Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 31 Ağustos 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

31 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Ağustos Perşembe 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,69 (Alış) - 26,70 (Satış)

EURO: 29,04 (Alış) - 29,11 (Satış)

STERLİN: 33,75 (Alış) - 33,92 (Satış)

1 DOLAR = 26,70 TL

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👉31 Ağustos Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.669,04

Gram altın satış: 1.669,34

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.759,00

Çeyrek altın satış: 2.789,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.535,00

Yarım altın satış: 5.579,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.035,00

Tam altın satış: 11.115,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.266,00

Cumhuriyet altını satış: 11.436,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.312,00

Ata altın satış: 11.413,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Ağustos Perşembe günü saat 12.56 itibarıyla alınmıştır.