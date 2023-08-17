17 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Ağustos Perşembe 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,10 (Alış) - 27,10 (Satış)
EURO: 29,54 (Alış) - 29,56 Satış)
STERLİN: 34,39 (Alış) - 34,56 (Satış)
1 DOLAR = 27,10 TL
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👉17 Ağustos Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.652,47
Gram altın satış: 1.652,77
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.772,00
Çeyrek altın satış: 2.800,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.560,00
Yarım altın satış: 5.600,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.087,00
Tam altın satış: 11.148,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.304,00
Cumhuriyet altını satış: 11.475,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.382,00
Ata altın satış: 11.444,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Ağustos Perşembe günü saat 13.33 itibarıyla alınmıştır.