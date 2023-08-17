Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 17 Ağustos 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

17 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Ağustos Perşembe 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,10 (Alış) - 27,10 (Satış)

EURO: 29,54 (Alış) - 29,56 Satış)

STERLİN: 34,39 (Alış) - 34,56 (Satış)

1 DOLAR = 27,10 TL

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👉17 Ağustos Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.652,47

Gram altın satış: 1.652,77

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.772,00

Çeyrek altın satış: 2.800,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.560,00

Yarım altın satış: 5.600,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.087,00

Tam altın satış: 11.148,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.304,00

Cumhuriyet altını satış: 11.475,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.382,00

Ata altın satış: 11.444,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Ağustos Perşembe günü saat 13.33 itibarıyla alınmıştır.