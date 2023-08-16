16 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Ağustos Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,05 (Alış) - 27,07 (Satış)
EURO: 29,58 (Alış) - 29,59 Satış)
STERLİN: 34,44 (Alış) - 34,61 (Satış)
1 DOLAR = 27,07 TL
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👉16 Ağustos Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.657,33
Gram altın satış: 1.657,59
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.775,00
Çeyrek altın satış: 2.809,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.566,00
Yarım altın satış: 5.616,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.097,00
Tam altın satış: 11.180,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.344,00
Cumhuriyet altını satış: 11.516,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.394,00
Ata altın satış: 11.480,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ağustos Çarşamba günü saat 11.53 itibarıyla alınmıştır.