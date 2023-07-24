24 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Temmuz Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,95 (Alış) - 26,95 (Satış)
EURO: 29,89 (Alış) - 29,91 Satış)
STERLİN: 34,48 (Alış) - 34,65 (Satış)
1 DOLAR = 26,95 TL
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👉24 Temmuz Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.702,37
Gram altın satış: 1.702,63
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.770,00
Çeyrek altın satış: 2.811,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.541,00
Yarım altın satış: 5.622,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.082,00
Tam altın satış: 11.192,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.352,00
Cumhuriyet altını satış: 11.523,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.390,00
Ata altın satış: 11.484,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Temmuz Pazartesi günü saat 13.58 itibarıyla alınmıştır.