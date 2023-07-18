17 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Temmuz Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,87 (Alış) - 26,90 (Satış)
EURO: 30,30 (Alış) - 30,34 (Satış)
STERLİN: 375,12(Alış) - 35,29 (Satış)
1 DOLAR = 26,90 TL
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👉18 Temmuz Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.698,12
Gram altın satış: 1.698,43
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.729,00
Çeyrek altın satış: 2.804,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.441,00
Yarım altın satış: 5.607,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.882,00
Tam altın satış: 11.163,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.060,00
Cumhuriyet altını satış: 11.227,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.212,00
Ata altın satış: 11.437,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Temmuz Salı günü saat 10.35 itibarıyla alınmıştır.