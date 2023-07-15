15 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Temmuz Cumartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,11 (Alış) - 26,14 (Satış)
EURO: 29,33 (Alış) - 29,42 (Satış)
STERLİN: 34,10 (Alış) - 34,27 (Satış)
1 DOLAR = 26,14 TL
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👉15 Temmuz Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.642,23
Gram altın satış: 1.642,76
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.658,00
Çeyrek altın satış: 2.723,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.300,00
Yarım altın satış: 5.446,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.599,00
Tam altın satış: 10.843,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 10.950,00
Cumhuriyet altını satış: 11.116,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 10.921,00
Ata altın satış: 11.109,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.