23 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Haziran Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 24,99 (Alış) - 25,05 (Satış)
EURO: 27,16 (Alış) - 27,69 (Satış)
STERLİN: 31,76 (Alış) - 31,92 (Satış)
1 DOLAR = 25,05 TL
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👉23 Haziran Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.538,95
Gram altın satış: 1.539,23
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.444,00
Çeyrek altın satış: 2.533,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.872,00
Yarım altın satış: 5.066,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.729,00
Tam altın satış: 10.085,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.937,00
Cumhuriyet altını satış: 10.087,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.987,00
Ata altın satış: 10.302,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Haziran Cuma günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.