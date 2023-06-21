21 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Haziran Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 23,60 (Alış) - 23,61 (Satış)
EURO: 25,75 (Alış) - 25,77 (Satış)
STERLİN: 30,01 (Alış) - 30,16 (Satış)
1 DOLAR = 23,61 TL
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👉21 Haziran Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.469,40
Gram altın satış: 1.469,70
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.355,00
Çeyrek altın satış: 2.406,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.709,00
Yarım altın satış: 4.811,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.361,00
Tam altın satış: 9.579,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.625,00
Cumhuriyet altını satış: 9.770,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.593,00
Ata altın satış: 9.828,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Haziran Çarşamba günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.