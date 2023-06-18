18 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Haziran Pazar 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 23,61 (Alış) - 23,62 (Satış)
EURO: 25,71 (Alış) - 25,97 (Satış)
STERLİN: 30,18 (Alış) - 30,33 (Satış)
1 DOLAR = 23,62 TL
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👉18 Haziran Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.486,08
Gram altın satış: 1.486,42
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.400,00
Çeyrek altın satış: 2.435,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.800,00
Yarım altın satış: 4.871,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.540,00
Tam altın satış: 9.697,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.840,00
Cumhuriyet altını satış: 9.989,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.777,00
Ata altın satış: 9.950,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Haziran Pazar günü saat 06.00 itibarıyla alınmıştır.