Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 17 Haziran 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

17 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Haziran Cuma 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 23,61 (Alış) - 23,62 (Satış)

EURO: 25,71 (Alış) - 25,97 (Satış)

STERLİN: 30,18 (Alış) - 30,33 (Satış)

1 DOLAR = 23,62 TL

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👉17 Haziran Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.486,08

Gram altın satış: 1.486,42

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.397,00

Çeyrek altın satış: 2.440,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.794,00

Yarım altın satış: 4.879,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.529,00

Tam altın satış: 9.714,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.881,00

Cumhuriyet altını satış: 10.030,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.795,00

Ata altın satış: 9.967,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Haziran Cumartesi günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır.