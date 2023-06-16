16 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Haziran Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 23,65 (Alış) - 23,69 (Satış)
EURO: 25,91 (Alış) - 25,92 (Satış)
STERLİN: 30,20 (Alış) - 30,35 (Satış)
1 DOLAR = 23,69 TL
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👉16 Haziran Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.494,49
Gram altın satış: 1.494,74
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.393,00
Çeyrek altın satış: 2.439,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.787,00
Yarım altın satış: 4.879,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.514,00
Tam altın satış: 9.713,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.776,00
Cumhuriyet altını satış: 9.924,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.780,00
Ata altın satış: 9.966,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Haziran Cuma günü saat 12.11 itibarıyla alınmıştır.