Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 11 Haziran 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

11 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Haziran Pazar 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 23,38 (Alış) - 23,39 (Satış)

EURO: 25,10 (Alış) - 25,21 (Satış)

STERLİN: 29,32 (Alış) - 29,47 (Satış)

1 DOLAR = 23,39 TL

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👉11 Haziran Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.474,02

Gram altın satış: 1.474,46

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.409,00

Çeyrek altın satış: 2.451,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.833,00

Yarım altın satış: 4.902,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.665,00

Tam altın satış: 9.760,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.883,00

Cumhuriyet altını satış: 10.031,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.888,00

Ata altın satış: 10.014,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Haziran Pazar günü saat 06.26 itibarıyla alınmıştır.