Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 4 Haziran 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

4 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Haziran Pazar 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 20,94 (Alış) - 20,98 (Satış)

EURO: 22,32 (Alış) - 22,60 (Satış)

STERLİN: 26,00 (Alış) - 26,13 (Satış)

1 DOLAR = 20,98 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉4 Haziran Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.312,48

Gram altın satış: 1.313,16

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.200,00

Çeyrek altın satış: 2.244,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.387,00

Yarım altın satış: 4.474,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.786,00

Tam altın satış: 8.976,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.961,00

Cumhuriyet altını satış: 9.096,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.043,00

Ata altın satış: 9.152,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Haziran Pazar günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.