3 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Haziran Cumartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 20,94 (Alış) - 20,98 (Satış)
EURO: 22,32 (Alış) - 22,60 (Satış)
STERLİN: 26,00 (Alış) - 26,13 (Satış)
1 DOLAR = 20,98 TL
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👉3 Haziran Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.312,48
Gram altın satış: 1.313,16
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.197,00
Çeyrek altın satış: 2.258,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.380,00
Yarım altın satış: 4.502,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.773,00
Tam altın satış: 9.045,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.028,00
Cumhuriyet altını satış: 9.165,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.029,00
Ata altın satış: 9.209,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Haziran Cumartesi günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.