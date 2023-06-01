Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Haziran Perşembe 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

30 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Haziran Perşembe 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 20,79 (Alış) - 20,79 (Satış)

EURO: 22,36 (Alış) - 22,44 (Satış)

STERLİN: 24,76 (Alış) - 24,89 (Satış)

1 DOLAR = 20,79 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Haziran Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.283,79

Gram altın satış: 1.284,02

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.201,00

Çeyrek altın satış: 2.261,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.389,00

Yarım altın satış: 4.536,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.791,00

Tam altın satış: 9.044,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.075,00

Cumhuriyet altını satış: 9.111,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.047,00

Ata altın satış: 9.331,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Haziran Perşembe günü saat 12.13 itibarıyla alınmıştır.