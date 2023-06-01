30 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Haziran Perşembe 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 20,79 (Alış) - 20,79 (Satış)
EURO: 22,36 (Alış) - 22,44 (Satış)
STERLİN: 24,76 (Alış) - 24,89 (Satış)
1 DOLAR = 20,79 TL
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👉1 Haziran Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.283,79
Gram altın satış: 1.284,02
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.201,00
Çeyrek altın satış: 2.261,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.389,00
Yarım altın satış: 4.536,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.791,00
Tam altın satış: 9.044,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.075,00
Cumhuriyet altını satış: 9.111,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.047,00
Ata altın satış: 9.331,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Haziran Perşembe günü saat 12.13 itibarıyla alınmıştır.