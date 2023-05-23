23 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,85 (Alış) - 19,85 (Satış)
EURO: 21,46 (Alış) - 21,49 (Satış)
STERLİN: 24,56 (Alış) - 24,68 (Satış)
1 DOLAR = 19,85 TL
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👉23 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.250,42
Gram altın satış: 1.250,61
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.238,00
Çeyrek altın satış: 2.301,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.490,00
Yarım altın satış: 4.644,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.995,00
Tam altın satış: 9.219,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.128,00
Cumhuriyet altını satış: 9.266,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.228,00
Ata altın satış: 9.454,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Mayıs Salı günü saat 12.10 itibarıyla alınmıştır.