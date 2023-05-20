20 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,81 (Alış) - 19,82 (Satış)
EURO: 21,38 (Alış) - 21,45 (Satış)
STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,71 (Satış)
1 DOLAR = 19,82 TL
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👉20 Mayıs Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.259,21
Gram altın satış: 1.260,46
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.255,00
Çeyrek altın satış: 2.326,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.524,00
Yarım altın satış: 4.679,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.019,00
Tam altın satış: 9.317,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.146,00
Cumhuriyet altını satış: 9.284,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.296,00
Ata altın satış: 9.554,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Mayıs Cumartesi günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.