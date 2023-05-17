Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 17 Mayıs 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

17 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,7490 (Alış) - 19,7629 (Satış)

EURO: 21,4441 (Alış) - 21,4828 (Satış)

STERLİN: 24,5161 (Alış) - 24,6390 (Satış)

1 DOLAR = 19,76 TL

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👉17 Mayıs Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.262,54

Gram altın satış: 1.262,73

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.193,00

Çeyrek altın satış: 2.250,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.400,00

Yarım altın satış: 4.527,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.774,00

Tam altın satış: 9.012,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.094,00

Cumhuriyet altını satış: 9.231,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.043,00

Ata altın satış: 9.271,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Mayıs Çarşamba günü saat 11:58 itibarıyla alınmıştır.