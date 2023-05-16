16 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,7076 (Alış) - 19,7140 (Satış)
EURO: 21,4385 (Alış) - 21,4385 (Satış)
STERLİN: 24,5970 (Alış) - 24,7203 (Satış)
1 DOLAR = 19,71 TL
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👉16 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.274,70
Gram altın satış: 1.274,88
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.223,00
Çeyrek altın satış: 2.296,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.460,00
Yarım altın satış: 4.605,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.892,00
Tam altın satış: 9.169,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.085,00
Cumhuriyet altını satış: 9.222,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.165,00
Ata altın satış: 9.431,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Mayıs Salı günü saat 16.30 itibarıyla alınmıştır.