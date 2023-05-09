Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 9 Mayıs 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

9 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,51 (Alış) - 19,52 (Satış)

EURO: 21,41 (Alış) - 21,42 (Satış)

STERLİN: 24,55 (Alış) - 24,67 (Satış)

1 DOLAR = 19,52 TL

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👉9 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.274,58

Gram altın satış: 1.274,75

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.268,00

Çeyrek altın satış: 2.303,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.550,00

Yarım altın satış: 4.620,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.234,00

Cumhuriyet altını satış: 9.373,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Mayıs Sal günü saat 14.22 itibarıyla alınmıştır.