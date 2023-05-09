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KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI AÇIKLANDI! Kamu işçisi 2023 zammı ne kadar? Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı?
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KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI AÇIKLANDI! Kamu işçisi 2023 zammı ne kadar? Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı?
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