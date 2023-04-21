21 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,40 (Alış) - 19,41 (Satış)
EURO: 21,27 (Alış) - 21,29 (Satış)
STERLİN: 24,07 (Alış) - 24,19 (Satış)
1 DOLAR = 19,40 TL
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👉21 Nisan Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.249,44
Gram altın satış: 1.249,62
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.186,00
Çeyrek altın satış: 2.244,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.371,00
Yarım altın satış: 4.460,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.716,00
Tam altın satış: 8.887,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.945,00
Cumhuriyet altını satış: 9.080,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.951,00
Ata altın satış: 9.131,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Nisan Cuma günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.