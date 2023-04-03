Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 3 Nisan 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

3 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,20 (Alış) - 19,20 (Satış)

EURO: 20,83 (Alış) - 20,85 (Satış)

STERLİN: 23,57 (Alış) - 23,69 (Satış)

1 DOLAR = 19,20 TL

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👉3 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.212,12

Gram altın satış: 1.212,34

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.012,00

Çeyrek altın satış: 2.028,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.024,00

Yarım altın satış: 4.056,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.022,00

Tam altın satış: 8.081,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.206,00

Cumhuriyet altını satış: 8.330,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.207,00

Ata altın satış: 8.289,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Nisan Pazartesi günü saat 12.05 itibarıyla alınmıştır.